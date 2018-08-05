«واشنطن بوست»: ترامب «مستاء» من التقديرات السياسية لـ«التدخل الروسى»

الصحيفة الأمريكية: الرئيس يخشى «متاعب قانونية» لنجله بسبب لقائه شخصيات روسية



كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أمس، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب امضى الأسابيع الأخيرة متلهفا بشأن التداعيات الآخذة فى الاتساع بشأن التحقيق فى التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وكذلك أعرب عن يأسه لعد استطاعته الحصول على ما يكفى من التقدير السياسى لما يدعى أنه انتصارات.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من ترامب «لم تسمها» القول إن الرئيس عبر سرا عن ضيقه إثر انخراط المقربين منه فى التحقيق الذى يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، كما يخشى أيضا من أن يتسبب التحقيق فى «تدمير حياة أناس أبرياء وشرفاء»، خاصة نجله دونالد ترامب الإبن.

يشار إلى أن المحقق الخاص روبرت مولر، الذى يقود التحقيق فى التدخل الروسى، ينظر فى اجتماع حضره نجل الرئيس فى برج ترامب عرضت فيه شخصيات روسية تقديم معلومات مسيئة للمرشحة الديمقراطية آنذاك هيلارى كلينتون، وعلى الرغم من اعتقاد ترامب أن نجله لم يتعمد انتهاك القانون، إلا أن يخشى من أن يكون قد أوقع نفسه فى «متاعب قانونية» عن غير قصد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ«المطلعة» القول إن ترامب أخبر مقربين منه أن محاميه رودى جوليانى اقنعه أن مولر لا يمتلك أى شىءيضعه فى موضع المتهم، مشيرا إلى اعجابه بعبارة جوليانى الأخيرة وهى «أن التواطؤ ليس جريمة» لأنها «جذابة ومبسطة بشكل رائع».

وأوضحت «واشنطن بوست» أن ترامب يشعر بحالة من الهياج والاضطراب بسبب محاكمة المدير السابق لحملته الانتخابية بول مانافورت، حيث تنتشر أخبارها فى كل وسائل الإعلام، وسعى ترامب للنأى بنفسه عن مدير حملته السابق قائلا فى محادثات خاصة مع أصدقائه إن «مانافورت لا علاقة له بى»، وعلى الرغم من أنه يشعر بالأسى لأجله إلا أنه مدح أيضا فى القاضى الخاص بمحاكمته، لأنه وجه أسئلة حادة أيضا لفريق مولر.

وفى نظر ترامب، فإن مولر يحقق مع مانافورت بـ«قسوة شديدة»، وذلك بهدف احراج الرئيس وتقويض رئاسته، كما أنه يعتقد أن وسائل الإعلام متواطئة فى ذلك أيضا، فيما قال جوليانى للصحيفة إن «ترامب يشعر بالغضب الشديد بسبب الطريقة التى تم التعامل بها مع مانافورت وكذلك حبسه انفراديا»، مضيفا أن الرئيس يعتقد أنهم يفعلوا كل ذلك مع مدير حملته السابق «ليعذبوه حتى ينقلب عليه».

ويخضع الآن مانافورت للمحاكمة لاتهامه بالحصول على ملايين الدولارات من عائدات استشارات سياسية فى أوكرانيا وتحويلها إلى حسابات خارجية واستخدام تلك الأموال فى تمويل نمط حياة فخم، فى حين ينفى مانافورت تلك الاتهامات.