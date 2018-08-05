مقتل 5 وفقدان 4 آخرين في انهيار أرضي بنيبال

قالت الشرطة المحلية، اليوم الأحد، إن خمسة أشخاص بينهم أربعة من أسرة واحدة لقوا حتفهم وهناك أربعة آخرون مفقودون، عقب أن دفن انهيار أرضي منزلين في بلدة بغرب نيبال في وقت مبكر من اليوم.

وقال مفتش الشرطة اندراجيت سونار، إن سيدة، 25 عاما، وأطفالها الثلاثة وهن فتيات تتراوح أعمارهن بين 3 و10 أعوام، لقوا حتفهن بعدما طمر انهيار أرضي، نجم عن هطول أمطار موسمية، منزلهن في منطقة جاجاركوت.

وأنقذت الشرطة زوج السيدة، 28 عاما، وهو يتلقى العلاج حاليا في مستشفى محلي.

وكانت الأسرة قد استأجرت المنزل في بلدة خالانجا، بحسب ما ذكره "سونار"، مضيفا: "ابنة صاحب الأرض، 8 أعوام، لقيت حتفها في الانهيار الأرضي أيضا"، ذاكرا أن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما فقدوا.

ويُذكر أن موسم الأمطار الموسمية في نيبال، الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر، يتسبب في وقوع انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا، ما يسفر عن مقتل مئات الأشخاص.