الأحد 5 أغسطس 2018 11:09 ص القاهرة القاهرة 33.2°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

مقتل 5 وفقدان 4 آخرين في انهيار أرضي بنيبال

كاتمندو- د ب أ
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:31 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:31 ص

قالت الشرطة المحلية، اليوم الأحد، إن خمسة أشخاص بينهم أربعة من أسرة واحدة لقوا حتفهم وهناك أربعة آخرون مفقودون، عقب أن دفن انهيار أرضي منزلين في بلدة بغرب نيبال في وقت مبكر من اليوم.

وقال مفتش الشرطة اندراجيت سونار، إن سيدة، 25 عاما، وأطفالها الثلاثة وهن فتيات تتراوح أعمارهن بين 3 و10 أعوام، لقوا حتفهن بعدما طمر انهيار أرضي، نجم عن هطول أمطار موسمية، منزلهن في منطقة جاجاركوت.

وأنقذت الشرطة زوج السيدة، 28 عاما، وهو يتلقى العلاج حاليا في مستشفى محلي.

وكانت الأسرة قد استأجرت المنزل في بلدة خالانجا، بحسب ما ذكره "سونار"، مضيفا: "ابنة صاحب الأرض، 8 أعوام، لقيت حتفها في الانهيار الأرضي أيضا"، ذاكرا أن أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاما فقدوا.

ويُذكر أن موسم الأمطار الموسمية في نيبال، الذي يستمر من يونيو إلى سبتمبر، يتسبب في وقوع انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا، ما يسفر عن مقتل مئات الأشخاص.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك