الكشف عن حكام مباريات الإثنين للدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً (الإثنين) ضمن الأسبوع الثاني لدوري القسم الأول، على النحو التالي :
حرس الحدود والداخلية : محمود ناجي ويعاونه مصطفى حسن وخالد رمضان، ومحمد إبراهيم نور حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد الحافظ حكماً خامساً.
الإسماعيلي وبتروجت : محمد أبو خاطر ويعاونه وائل شعبان وسيد نافع، وسيد عبيد حكماً رابعاً، وكل من محمود وفا وأحمد جمال حكماً خامساً.
وادي دجلة والجونة : محمود بسيوني ويعاونه تامر رشاد ومصطفى حسين، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي وعمرو الشناوي حكماً خامساً.