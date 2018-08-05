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الكشف عن حكام مباريات الإثنين للدوري الممتاز


نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 11:07 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 11:07 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء حكام المباريات التي ستقام غداً (الإثنين) ضمن الأسبوع الثاني لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

حرس الحدود والداخلية : محمود ناجي ويعاونه مصطفى حسن وخالد رمضان، ومحمد إبراهيم نور حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد الحافظ حكماً خامساً.

الإسماعيلي وبتروجت : محمد أبو خاطر ويعاونه وائل شعبان وسيد نافع، وسيد عبيد حكماً رابعاً، وكل من محمود وفا وأحمد جمال حكماً خامساً.

وادي دجلة والجونة : محمود بسيوني ويعاونه تامر رشاد ومصطفى حسين، ولطفي شعبان حكماً رابعاً، وكل من أحمد حمدي وعمرو الشناوي حكماً خامساً.


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