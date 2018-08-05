«الرئاسة»: القيادة السياسية حريصة على تقديم الجناة بمقتل «ريجيني» للعدالة

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مع وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي.

وقال «راضي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة في مصر»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، إنه «تم خلال اللقاء مناقشة عدد كبير من القضايا، كان من بينها تطورات قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني»، مضيفًا: «هناك تعاون كبير بين البلدين، فيما يتعلق بهذه القضية».

وأوضح أنه «لأول مرة في تاريخ النيابة العامة المصرية، يكون هناك تعاون بهذا المستوى بينها وبين دولة أخرى»، مضيفًا: «هذا الأمر غير مسبوق».

وجدد حرص الدولة المصرية على كشف ملابسات قضية مقتل «ريجيني»، قائلًا: «القيادة السياسية حريصة على الوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة، وتقديمهم للعدالة».

وأضاف أنه «بجانب قضية ريجيني، تم مناقشة العديد من القضايا الأخرى خلال هذا اللقاء، المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي».

وتابع: «تم أيضًا مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأزمة الليبية»، مشيرًا إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين تجاه هذه القضية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر وإيطاليا.