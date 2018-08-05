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رئيس «بئر العبد»: 20 ألف مواطن يستفيدون من بحيرة البردويل

إيفون مدحت
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 6:17 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 6:17 ص
أعرب نصر الله الهرش، رئيس مدينة بئر العبد، عن سعادته بإعادة الصيد ببحيرة البردويل، قائلًا إن أهالي المدينة استقبلت هذا الحدث بحالة من البهجة والسرور.

وأضاف رئيس «بئر العبد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أمس السبت، أن البحيرة تقع في نطاق مركز بئر العبد، بمسافة 50 كيلو متر، يعمل فيها 1500 صياد بشكل مباشر، وتوفر أعمال غير مباشرة يستفاد منها 20 ألف نسمة على مستوى شمال سيناء.

وأهاب بالصيادين الالتزام بكل التعليمات الأمنية لإنجاح موسم الصيد، مشيرًا إلى أهمية استمرار العمل في بحيرة البردويل للعديد من الأسر التي تجني قوتها من أعمال الصيد وما يتبعها.

يأتي ذلك على خلفية بدء موسم الصيد ببحيرة البردويل بعد توقفه 8 شهور بسبب الظروف الأمنية بشمال سيناء.


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