قال الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورئيس مجلس الوزراء السابق، إن تنفيذ الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروريًا؛ لتحقيق مستقبل أفضل للدولة المصرية.

وأضاف «الببلاوي»، في تصريحات لبرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الحكومة اتخذت إجراءات صعبة ولكنها استطاعت النجاح في إنقاذ مستقبل مصر، معقبًا أن تحمل الشعب المصري لقرارات الإصلاح الاقتصادي يدل على النضج والإحساس بالمسؤولية تجاه المستقبل.

وتابع: «تحية كبيرة للحكومة المصرية على النجاح في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتحية الأكبر للشعب المصري الذي تحمل الإجراءات الصعبة لتنفيذ البرنامج»، مؤكدًا أن مصر ستصبح أفضل اقتصاديًا خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن معظم الأمراض تعالج بالأدوية، ولا يوجد دواء مذاقه جيد، معقبًا: «العلاج الذي قدم للمصريين مر ولكنه كان ضروريًا، ومن الطبيعي أن يشعر الشعب بالألم، ولكنه سيشعر بتحسن الاقتصاد المصري قريبًا، خاصة في ظل اكتشاف حقول الغاز الطبيعي».