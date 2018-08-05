قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إنه تم إطلاق موقع «دعم مصر»، اليوم الأحد؛ بهدف تصحيح بيانات البطاقات التموينية للمواطنين.

وأضاف «كمال»، في تصريحات لبرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، اليوم الأحد، أن هناك نحو 1.5 مليون بطاقة بها أخطاء في البيانات، ما بين عدم اكتمال الرقم القومي أو إدخال رقم قومي غير صحيح أو مكرر، مناشدًا المواطنين الدخول على موقع «دعم مصر»، وتحديث البيانات، حتى يتمكنوا من إضافة أبنائهم على البطاقة.

وأشار إلى تأكيد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، على عدم إضافة أي مولود على بطاقة تموينية بها أية أخطاء، مضيفًا أن هناك قاعدة بيانات خاصة بالبطاقات التي بها أخطاء، فضلًا عن إمكانية تعديل البيانات من خلال مكاتب التموين لمن لم يستطع الدخول إلى الموقع الإلكتروني.

وأوضح أن إضافة المواليد على البطاقات التموينية، يتم فقط من خلال مكاتب التموين، مشيرًا إلى رفع الوزارة لكفاءة الموقع الذي يدخل من خلاله موظفو الوزارة بيانات المواطنين؛ ليتمكن من استيعاب نحو 250 ألف طلب في نفس اللحظة.