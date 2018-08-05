«الكهرباء» تنظم ندوة حول «صيانة محطات GIS الفرعية» على مدار يومين

-«شاكر»: «حجم الاستثمارات المخصصة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء 54 مليار جنيه مصري، وشبكات التوزيع حوالي 27 مليار جنيه



تنظم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركتي «هيتاشي ليميتد» و«شوبو إليكتريك»، ندوة حول «صيانة محطات GIS الفرعية»، على مدار يومين بدءً من اليوم الأحد، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها القطاع لتطوير شبكات النقل وتحسين كفاءتها وتقليل الفقد، حتى تكون الشبكة قادرة على استيعاب القدرات المضافة من محطات التوليد ولضمان الاستدامة وجودة التغذية الكهربائية.

وألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة في الجلسة الافتتاحية للندوة، أكد فيها أن الندوة تعد فرصة سانحة لمتابعة خطط قطاع الكهرباء، بما يعكس مدى العلاقة المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصري والتي تجلت خلال العقود الماضية.

وأشاد وزير الكهرباء بالشركات اليابانية، موضحًا أنها شريك موثوق به لدعم ومساندة الشعب المصري، ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات طاقة متجددة وكفاءة طاقة، مضيفا أن صيانة الأصول تعد ذات أهمية قصوى من أجل تحقق استدامة الإمداد بالكهرباء بالتوافق مع التشريعات الحالية، حيث يؤدي غياب الصيانة إلى إحداث قصور ولكن الانتظام في عمليات الصيانة يؤدي إلى تحسين معدلات العمر الافتراضي للمعدات الكهربائية.

وأضاف، أن القائمين على قطاع الطاقة يهتموا باتخاذ القرارات الفاعلة لإدارة الأصول؛ من أجل ضمان استدامتها وزيادة معدلات الأداء، ومن المتعارف عليه أن العمر الافتراضي للمعدات تعتمد على عدة عوامل من بينها جودة الإنتاج، الصيانة الدورية، طرق التشغيل، خاصة أن تعد إدارة الأصول المتباينة والموزعة من أهم التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء.

ونوه إلى، أن قطاع الكهرباء يولى اهتماما خاصا بصيانة وحدات التوليد، مما أسفر عن استعادة أكثر من 6000 ميجاوات على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد ساعدنا ذلك حقًا في التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء التى واجهت القطاع قبل عام 2015، الأمر الذي أدى إلى تحويل العجز إلى احتياطي من تلبية التغذية الكهربائية.

وأضاف، أننا الآن بصدد تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك المحطات الفرعية ذات الجهد العالي ومراكز التحكم وكذلك الشبكات الذكية، حيث يبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات المخصصة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على مختلف الجهود حوالي 54 مليار جنيه مصري، وشبكات التوزيع حوالي 27 مليار جنيه مصري.

في سياق متصل، تنظم هيئة الطاقة المتجددة برنامج لتأهيل القدرات «capacity building» للمهندسين العاملين في مجال تركيبات محطات الطاقة الشمسية باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية الموصولة بالشبكة الموحدة سعة أقل من 500 كيلووات، حيث يتم تنفيذ البرنامج التأهيلي من خلال شركة «Renewable Academy AG RENAC» الألمانية الرائدة والمتخصصة في مجال تصميم برامج تدريبية، خاصة بكافة أنشطة الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه القطاع بالتدريب في مختلف مجالات الكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون بين هيئة الطاقة المتجددة واللجنة «المصرية - الألمانية» للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة وحماية البيئة «JCEE»، الممولة من جانب الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ».

ويتضمن البرامج، تأهيل 250 متدربا موزعين على 30 برنامجا تدريبيا، وسيتلقى المتدربون دوراتهم العلمية داخل المركز التدريبي المُلحق بالهيئة، وتم اختيار الشركات التي ستقوم بتدريب المهندسين بناءً على حصول تلك الشركات على شهادة تأهيل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لمعايير الكفاءة والجودة الدولية.

ويقوم البرنامج بالتحضير لإعداد كوادر بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عن طريق برنامج تدريب المتدربين «Train-the trainer»، تحت إشراف الأكاديمية الألمانية المتخصصة في الطاقات المتجددة.