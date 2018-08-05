«مفوضية اللاجئين»: لا تنسيق مع أي طرف حول آليات عودة اللاجئين السوريين

أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "عدم وجود" تنسيق حاليا مع أية جهة لتنظيم عودة اللاجئين السوريين إلى أراضيهم.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الأحد، عن الناطق باسم المفوضية في الأردن محمد حواري، القول: "نسمع عن طروحات مقدمة من أجل وضع آلية للعودة، لكن لغاية اللحظة لا يوجد أي تنسيق مع أي أطراف حول هذا الشأن".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، ذكرت في تصريحات صحفية أول أمس، أن موسكو تعتزم افتتاح مراكز جديدة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين لبلادهم، منها واحد في الأردن، وخمسة مراكز في لبنان.

وحول عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم، قال الحواري: "اللاجئ هو بوصلة خريطة العودة"، موضحا أن: "المفوضية تدعم عودة اللاجئين على أن تكون عودة طوعية وتحفظ لهم الأمان والاستقرار".

وتشمل شروط وأسس عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى بلادهم الطواعية وضمان الأمن للعائدين وتسهيل إيصال المساعدات إليهم ومنحهم العفو من أية ملاحقة من قبل السلطات السورية.