قال طارق يحيى، المدير الفني لفريق بتروجت، إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الزمالك في افتتاح الدوري، لافتا إلى أنه قام بتكوين فريق جيد في فترة الإعداد.

وأضاف في تصريحات إذاعية: "نخوض 4 مواجهات صعبة في بداية الدوري، زمالك ثم الإسماعيلي ثم وادي دجلة ثم المصري".

وأكمل: "هذه المواجهات رغم صعوبتها إلا أنها لا تكون بها تحفظ دفاعي من الفرق المنافسة، خصوصا وأن جميعهم لديهم الطموح للمنافسة".

وأشار إلى أن فريقه يملك مجموعة رائعة من الناشئين، والدليل انتقال أحمد مصطفى إلى فريق جنت البلجيكي، بجانب قضاء زياد فترة معايشة في فريق زيورخ السويسري.