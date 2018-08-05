قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن 80 مدرسة تعليمية جديدة ستدخل إلى الخدمة في شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضاف «شعراوي»، في لقاء مع برنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن 68 مدرسة أخرى تقوم المحافظة على إنشائهم حاليًا، بينما يجري طرح 18 مدرسة أخرى لتنفيذها، موضحًا أن العام الدراسي بعد المقبل 2019، سيشهد دخول 86 مدرسة أخرى للخدمة، ليكون إجمالي المدارس التي ستدخل للخدمة 166 مدرسة.

وأوضح أن هذا العدد من المدارس الجديد قادر على استيعاب الأعداد الزائد للطلاب، وستساعد على خفض كثافتهم داخل الفصول، مبينًا أن إجمالي الاستثمارات بهذه المدارس يصل إلى مليار و130 مليون جنيه.

وأشار إلى تنوع هذه المدارس بين المراحل التعليمية المختلفة، مضيفًا أن هناك اهتمام بمدارس اللغات نظرًا للإقبال الكبير عليها، وهو ما دفع المحافظة إلى افتتاح 12 مدرسة لغات بمراكزها وقراها المختلفة، لتخفيف انتقال الأطفال لمسافات بعيدة واستيعاب الإقبال عليها.

وذكر أن الدقهلية بها 180 مدرسة للمرحلة الثانوية، تم إدخال الانترنت فائق السرعة إلى 110 مدرسة منهم حتى الآن، بينما يجري استكمال التوصيل لباقي المدارس والانتهاء منها خلال أسبوعين، استعدادًا لبدء تطبيق النظام الجديد للثانوية بداية من العام المقبل.

ولفت إلى تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، موضحًا أن برنامج التدريب ينتهي في نهاية الشهر الحالي قبل بداية العام الدراسي.

https://youtu.be/SAMvDL6Skpk