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جوارديولا يكشف موقفه من التعاقدات الصيفية

أحمد غنيم
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 7:36 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 7:36 م

شدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على رغبته في ضم لاعب وسط يكون بديلا للبرازيلي فيرناندينيو.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقب تتويج السيتي بلقب الدرع الخيرية على حساب تشيلسي (2-0): "نود التعاقد مع لاعب آخر لأننا لا نملك بديلًا لفيرناندينيو، إن لم نتمكن من التعاقد معه فسنبقى على حالنا".

وأضاف: "إن لم نتمكن من التعاقد مع لاعب وسط سيكون عليّ إيجاد حلٍ لذلك، ربما جون ستونز يمكنه اللعب في هذا المركز".

وأتم: "في الوقت الحالي، أضع برناردو سيلفا أولًا وبعده 10 لاعبين، لكن ما يهم هو ما تُقدمه طوال الموسم".

 


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