ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي للمحادثات السداسية الخاصة بالملف النووي الكوري الشمالي لي دو-هون، سيلتقي نظيره الصيني كونج شوانيو، في بكين غدا الاثنين؛ لمناقشة الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، يأتي الاجتماع بين "لي"، وهو الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بالخارجية الكورية الجنوبية، وكونج، الممثل الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية ومساعد وزير الخارجية الصيني في إطار تعزيز التواصل الاستراتيجي بين البلدين بشأن قضايا شبه الجزيرة الكورية.

وسيتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تحقيق نزع السلاح النووي الكامل وتحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

ومن المتوقع أن تتطرق المحادثات إلى مشاركة الصين في الإعلان عن نهاية الحرب الكورية، وغيرها من القضايا ذات الصلة .

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية، إن الحكومة تجري مشاورات مستمرة بشأن الإعلان عن نهاية الحرب الكورية، موضحة أنها حققت تقدما كبيرا في المفاوضات مع الولايات المتحدة والصين خلال اجتماعات رابطة بلدان جنوب شرق آسيا "آسيان".

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، في مؤتمر صحفي في الثاني من أغسطس الجاري بمناسبة منتدى آسيان الإقليمي، إن الإعلان عن نهاية الحرب الكورية لا يعكس تطلعات شعبي الكوريتين فقط، بل تطلعات شعوب العالم بأسره، بحسب "يونهاب".