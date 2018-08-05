بايرن يحقق فوزا وديا على يونايتد

حقق بايرن ميونيخ الفوز على مانشستر يونايتد بهدف دون رد ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

واستطاع خافير مارتنيز أن يخطف هدف الفوز، في الدقيقة الـ59 بعد عرضية متقنه من اللاعب الإسباني تياجو الكانترا.

وبهذا الفوز يكون بايرن ميونيخ قد أنهى استعدادته للموسم الجديد، واستطاع أن يحصد الفوز في مبارتين، وخسر في مثلهما، فيما استطاع اليونايتد أن يحقق فوز واحد، وتعادل في مباراة ، وخسارتين.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيفتتح الموسم الجددي من الدوري الإنجليزي بمواجهة ليستر سيتي يوم الجمعة 10 أغسطس، بينما سيلعب بايرن أمام أينتراخت فرانكفورت يوم الأحد 12 من نفس الشهر، على لقب كأس السوبر الألماني.