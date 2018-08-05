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«البترول»: الانتهاء من سداد مستحقات الشركات المتراكمة نهاية 2019

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول
إيفون مدحت 
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 3:14 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 3:14 ص
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة ستنتهي من سداد الديون المتراكمة مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، بحلول نهاية العام المقبل.

وأضاف متحدث «البترول»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أحلام مواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن سداد الدولة كل مستحقات شركائها الأجانب من شأنه أن يزيد من حركة الاستثمارات ويشجع مزيد من المستثمرين الأجانب على البدء في أعمال جديدة داخل مصر. 

وعن الاكتشافات البترولية الجديدة، أشار إلى توقيع اتفاقية مع إحدى الشركات الأمريكية للتنقيب عن المواد البترولية في البحر الأحمر، مؤكدًا على حق مصر في البحث والاستكشاف عن النفط في البحر الأحمر، طالما لم تتعد مياهها الإقليمية بحسب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.


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