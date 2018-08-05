فى سابقة من نوعها استطاع أطفال مدينة كيدزنيا محاكاة الواقع الافتراضى لمراحل تصنيع الأجهزة المنزلية باستخدام تكنولوجيا VR وذلك فى جناح مجموعة العربى بكيدزنيا والذى تم افتتاحه الاسبوع الماضى.

أكد إسماعيل العربى مدير إدارة العلامات التجارية بمجموعة العربى أن افتتاح جناح العربى يستهدف تدريب الأطفال وتنمية قدراتهم وذلك من خلال تكنولوجيا الواقع الافتراضى VR التى يتم استخدامها لأول مرة فى مدينة كيدزنيا على مستوى العالم؛ حيث يتم تعريف الأطفال فنون تصنيع وصيانة الأجهزة الالكترونية والمنزلية والتعرف على التكنولوجيا التى توفرها العربى من خلال منتجاتها.

جدير بالذكر، أن مدينة كيدزنيا تعتبر أكبر مركز ترفيهى فى مصر يوفر بيئة تعليمية آمنة وواقعية فريدة من نوعها.