ياسر جلال يستعين بـ«رامز» لنفي امتلاكه أي حسابات على مواقع التواصل

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه بموقع "إنستجرام" تسجيل صوتي لشقيقه الفنان ياسر جلال، يؤكد من خلاله، أنه لا يمتلك أي حساب على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، وأن كل الصفحات التي تحمل اسمه مزيفة.

وأوضح ياسر جلال خلال الفيديو، أن أي أخبار يتم تداولها على لسانه عبر هذه الصفحات ليس لها أساس من الصحة.

وعلق رامز جلال على المقطع الصوتي قائلا: "رساله الى اجدع فانز.. اخويا ياسر جلال مالوش اى حسابات على السوشيال ميديا، واى حد يقول حاجه على لسانه فهى اخبار مزيفة، وعلى فكرة دى الصفحة الرسمية بتاعتى رامز جلال واى صفحة تانية ماليش علاقة بيها. ومساء النعناع الاخضر".

يذكر أن ياسر جلال شارك في السباق الرمضاني 2018 بمسلسل "رحيم"، وشاركته في البطولة الفنانة اللبنانية نور، بالإضافة إلى الفنانين محمد رياض، وصبري فواز، وحسن حسني، دنيا.