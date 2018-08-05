بشرى تحيي الذكرى الثالثة لوفاة ميرنا المهندس

حرصت الفنانة بشرى، على إحياء ذكرى وفاة الفنانة ميرنا المهندس، التي رحلت في مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات بسبب مرض السرطان، عن عمر يناهز 36 عاما.

وكتبت بشرى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "وحشتينا يا ميرنا.. بفكر فيكى، وبفتكرك، وكل ما افتكرك افتكر أنها مش دايمة لحد.. ربنا يرحمك".

وتفاعل مع ما كتبته بشرى، العديد من متابعيها، بالإضافة إلى عدد من الفنانين أبرزهم ريم البارودي، وبدرية طلبة، وإيمان العاصي.

يذكر أن ميرنا المهندس، قدمت العديد من الأعمال للسينما والتلفزيون، أبرزها، أفلام "الأكاديمية"، و"العيال هربت"، ومسلسلات "محمود المصري"، و"في حضرة الغياب"، و"بره الدنيا"، و"أريد رجلآ" الذي عرض بعد وفاتها.