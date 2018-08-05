مورينيو يواصل غضبه على ميركاتو يونايتد

واصل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد تصريحاته الغاضبة بخصوص تعاقدات ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأمل مورينيو في ضم صفقتين على الأقل قبل غلق الميركاتو الصيفي في إنجلترا مساء الخميس المقبل.

وقال مورينيو في تصريحات للتلفزيون الألماني: "المدير التنفيذي النادي يعلم ما أريده منذ مدة طويلة، أعلم بأنه يبذل قصارى جهده من أجلي ومازال هناك عدة أيام أمامي لأنتظر ما سيحدث خلالها، إن لم نحسّن فريقنا ونجعله أفضل فسنواجه موسماً صعباً".

وأضاف: " الأندية المنافسة لنا أصبحت أقوى منا أو أنهم كانوا أفضل من فريقنا من البداية مثل تشبلسي، ومانشستر سيتي وتوتنهام".

وأتم: "كما أن ليفربول يتشري كل شيء وجميع اللاعبين، ومن ثم، فإنه لم نحسّن فريقنا فسيكون موسماً صعباً علينا".