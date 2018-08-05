محمد حجازي: إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا

علق السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، على زيارة وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، للقاهرة، قائلًا إن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر في أوروبا، والشريك الثالث دوليًا بعد الولايات المتحدة والصين.



وأضاف عضو «المصري للشؤون الخارجية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن هذه الزيارة تعد الأولى لوزير خارجية إيطاليا منذ مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، بمصر في 2016، متابعًا أن لقائه مع سامح شكري، وزير الخارجية، سيتناول آخر تطورات هذا الملف.



وتابع: «هناك علاقات إقليمية هامة جدًا تجمع بين مصر وإيطاليا سيتطرق إليها لقائهما، لاسيما فيما يتعلق بمخرجات زيارة سامح شكري الأخيرة إلى ليبيا»، مؤكدًا أن روما تقدر دور القاهرة في الأزمة الليبية.



وأشار إلى إبداء نائب رئيس الوزراء الإيطالي، عن رضا بلاده الكامل عن تعامل مصر في قضية «ريجيني»، خلال لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ومحمد توفيق، وزير الداخلية، ورئيس المخابرات العامة، الأربعاء الماضي.



وذكر أن مصر تعد رقمًا فاعلًا في كل الملفات التي تهم الجانب الإيطالي، لافتًا إلى التعاون الثنائي في مختلف المجالات ولا سيما مجال الطاقة واكتشافات شرق المتوسط.



ووصل وزير الخارجية الإيطالي، إينزو ميلانيزي، للقاهرة اليوم السبت، في زيارة رسمية لإجراء مباحثات مع سامح شكري، وزير الخارجية، لمناقشة عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن المقرر أن يلتقي الوزيران غدًا الأحد، بقصر الاتحادية.



