محرز يقود السيتي في مواجهة تشيلسي بكأس الدرع الخيرية

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أعلن المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، ماوريسيو ساري تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مباراة كأس الدرع الخيرية أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبيلي، والتي تجمع بطل الدوري الموسم الماضي مع الفائز بكأس الاتحاد.

وجاءت تشكيلة البلوز كالتالي :

كاباييرو - أزبيليكويتا - أنطونيو روديجير - دافيد لويز - ماركوس ألونسو - سيسك فابريجاس - جورجينيو - روز باركلي - بيدرو - موراتا – هودسون أودوي.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من :

بولكا ، كريستينسين ، زاباكوستا ، درينكووتر ، موسيس ، ويليان ، أبراهام.

كما أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيخوض المباراة ذاتها، والتي ستقام في تمام الرابعة من مساء اليوم الأحد، حيث جاءت تشكيلة السيتيزنز كالتالي :

كلاوديو برافو - كايلي والكر - جون ستونز - إيمريك لابورتي – بنيامين ميندي – فودين – فيرناندينيو - بيرناردو سيلفا - محرز - أجويرو - ليروي ساني.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من :

إيديرسون - فينثنت كومباني – إلكاي جاندوجان - نيكولاس أوتاميندي - جابريال خيسوس - دياز - جوميز