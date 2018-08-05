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وزير الرياضة يناشد المواطنين بالمشاركة في انتخابات مراكز الشباب

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 3:21 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 3:21 ص
قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تسعى لإجراء انتخابات مراكز الشباب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمرات الشباب.

وناشد «صبحي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات، موضحًا أن الانتخابات ستستمر من الشهر الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر في 4078 مركزًا شبابيًا على مستوى الجمهورية.

وذكر أن الوزارة تعمل على مناقشة كل الأوضاع والاحتمالات، متابعًا أنه تم تشكيل عدة لجان داخلية استعدادًا للانتخابات، منها لجان للطوارئ والأزمات.

وأشار إلى خطة الوزارة بشأن تطوير مراكز الشباب، وتحسين البنية الأساسية بها، حتى يمكن الاستفادة منها كمراكز اجتماعية متكاملة يرتادها الشباب، للحصول على الخدمات الثقافية والتنويرية.

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