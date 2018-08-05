كروس يفوز بجائزة أفضل لاعب ألماني للمرة الأولى

أعلنت مجلة "كيكر" اليوم الأحد اختيار توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب كرة قدم ألماني لعام 2018.



وحصد كروس بذلك جائزة أفضل لاعب ألماني للمرة الأولى في مسيرته.



وفازن دزينيفر ماروزسان لاعبة اولمبيك ليون الفرنسي بلقب أفضل لاعبة ألمانية، للمرة الثانية على التوالي.



ونال كروس الذي فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في مسيرته في مايو الماضي، 185 صوتا من لجنة الصحفيين الرياضيين.



وجل نيلس بيترسن مهاجم فرايبورج في المركز الثاني برصيد 39 صوتا.



وكان كروس، الذي شارك مع منتخب ألمانيا في مونديال روسيا قبل الخروج من دور المجموعات، حل ثانيا العام الماضي خلف فيليب لام القائد السابق لمنتخب الماكينات.



وقال كروس في بيان: "أفضل لاعب في العام... إنها جائزة لا ينالها المرء بسهولة... والأهم أنه ليس بمقدور أي شخص الفوز بها".



وحصل يوب هاينكس المدرب السابق لبايرن ميونيخ على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب الموسم الماضي من البوندسليجا قبل الاعتزال.