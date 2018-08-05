علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على واقعة إهمال مستشفى منيا القمح تجاه طفلة تدعى «رودينا» تعرضت لكسور في أماكن متفرقة في القدم والساق، نتيجة حادث سير، وتم تحويلها إلى مستشفى أخرى بطريقة غير مقبولة، قائلًا إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تواصلت مع وكيل الوزارة بالشرقية، وأمرت بإحالة مدير المستشفى للتحقيق.



وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس السبت، أن نتائج التحقيق ستعرض على الوزيرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المسؤولين عن الواقعة.



وأوضح أن الطفلة «رودينا» دخلت مستشفى منيا القمح، يوم الخميس الماضي، وقام الأطباء المعنيون بعمل الفحوصات اللازمة، موضحًا أنه تم تحويلها إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق لعمل أشعة مقطعية.



وذكر أن طريقة نقل الطفلة إلى مستشفى الأحرار لم يكن آدميًا بالمرة، متابعًا: «ده حد أهمل في حق مريض، بالرغم إنه اتقدمله خدمة طبية، ولو ماعملتش المريض بطريقة آدمية، أبقى ضيعت الخدمة الطبية اللي اتقدمت، وضيعت ثقة المريض في الطبيب».





