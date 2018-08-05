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فيديو.. علي جمعة يوضح الفرق بين القضاء والقدر

إيفون مدحت
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 9:20 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 9:20 م

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال: «ما الفرق بين القضاء والقدر؟».

وقال «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، إن القدر هو العلم أما تنفيذه فهو قضاءً، موضحًا: «حينما يقدر الله شيء ما للإنسان فهذا يعد قدرًا، أما تنفيذ ذلك التقدير هو القضاء».

وتابع: «كلمة التقدير تعني العلم، أم قُضي يعني تنفيذ الأمر ووقوعه فعلًا على الإنسان»، مستطردًا أن القدر والقضاء وجهان لعملة واحدة، الأول نظري والآخر عملي، الأول علم والآخر معلوم، أي نُفذ هذا العلم في الواقع فصار قضاءً.

وواصل: «في حال قرر الإنسان في داخله أن يذهب إلى عمله فهو بذلك قدر أنه سيذهب إلى العمل، حينما يذهب فعليًا إلى جهة عمله فهو بذلك نفذ تقديره أو قدره أي قضاه».


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