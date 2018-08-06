أولمبياكوس اليوناني يقترب من ضم كوكا

أكدت تقارير صحفية يونانية عن اقتراب نادي أولمبياكوس اليوناني من ضم أحمد حسن "كوكا" مهاجم المنتخب الوطني ونادي سبورتنج براجا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "بارابوليتيكا" اليونانية أن أولمبياكوس توصل لإتفاق مع براجا لضم كوكا خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن استبعاد كوكا من القائمة الأولية للفريق البرتغالي في الموسم الجديد تقرب من رحيله لأولمبياكوس، وأنه يبتقى فقط الاتفاق على الأمور المالية لإتمام الصفقة بين الناديين.

وشارك كوكا الذي تم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر في مونديال روسيا الأخير، في 101 مباراة مع سبورتنج براجا بجميع البطولات وسجل 24 هدفا وصنع 15 هدفا وتوج بلقب وحيد هو كأس البرتغال.