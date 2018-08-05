كشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن زيادة حالات الطلاق في المناطق العشوائية مقارنة بالمناطق الأخرى في مصر.



وقال «عامر»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن نسبة الطلاق في مصر وصلت إلى 44%، والمعدلات في زيادة مستمرة، متابعًا أن محافظتي القاهرة وبورسعيد أعلى محافظات الجمهورية في نسب الطلاق.



وتابع: «يجب الحفاظ على كيان الأسرة من التفكك حتى لا تتفشى الجرائم الاجتماعية»، موضحًا أن ظاهرة أطفال الشوارع وانتشار المتسولين؛ نتيجة لزيادة حالات الطلاق في المجتمع.



وأوضح أن هناك أنواع للطلاق مثل الطلاق الشفهي، والطلاق من خلال المأذون وينقسم إلى نوعين أحدهما رجعي، والآخر بائن، بالإضافة للطلاق خلعًا أو للضرر، مؤكدًا على خطورة تفكك الأسرة على المجتمع.



