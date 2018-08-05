مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالعريش

أعلن مصدر أمني أن 11 إرهابيا قُتلوا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بدائرة قسم رابع العريش.



وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، أن معلومات كانت قد وردت إلى الأجهزة الأمنية مفادها اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية لحوش مهجور بمنطقة حي «السلايمة» المتاخم للطريق الدائري بدائرة قسم شرطة رابع العريش، وكرا لها لتنفيذ عمليات عدائية.



وأضاف المصدر أنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، تم استهداف هذه المجموعة الإرهابية التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات؛ مما دفعها إلى التعامل معها، وأسفر ذلك عن مقتل 11 عنصرا إرهابيا وبحوزتهم 3 بنادق آلية وبندقية قناصة وبندقية خرطوش وكمية من الذخيرة وكمية من الذخيرة وعبوة ناسفة معدة للتفجير.



وأشار المصدر إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.