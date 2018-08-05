الرئيس الصربي يشبه كرواتيا بـ«هتلر» بسبب طردها للصرب

شبه الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، كرواتيا، بالزعيم الألماني النازي الراحل «أدولف هتلر»، وذلك في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصربية اليوم الأحد، مشيرا إلى طرد أكثر من 200 ألف صربي في نهاية الحرب الكرواتية (1991-1995) من أجل الاستقلال.

وقال «فوتشيتش»، أمس السبت، خلال احتفال بمناسبة ذكرى حملة أوليجا (العاصفة) العسكرية: «أراد هتلر عالما بلا يهود، وأرادت كرواتيا عالما بلا صرب». وقال: «في كلتا الحالتين كانت هناك دعوات للتوصل إلى حل نهائي».

وانفصلت كرواتيا عن جمهورية يوغوسلافيا السابقة في عام 1991، واضطرت للقتال ضد المتمردين الصرب المدعومين من بلجراد لمدة 4 سنوات من أجل تأسيس سيادتها.

وفي أغسطس 1995، استأنفت القوات الكرواتية السيطرة على مناطق واسعة من الأراضي كانت قد احتلتها الأقلية الصربية في بداية الحرب. ولايزال عدد الأشخاص الذين قتلوا في المهمة -سواء أكانوا مئات أو حتى آلاف- محل جدل.

ولاتزال العلاقات بين كرواتيا وصربيا مضطربة وتميل إلى التدهور في وجه الاستفزازات التي جرت خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية أو الإشادة بالشخصيات التاريخية المثيرة للجدل.