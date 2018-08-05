قطع الغيار الذكية تحذر المستخدم في حالة تعرضها للتلف

توصل باحثون في الولايات المتحدة إلى تقنية جديدة لتصنيع قطع غيار ذكية، تحذر المستخدم في حالة تعرضها للتلف أو الاستهلاك.

وتعتمد التقنية الجديدة، التي توصل إليها باحثون في مركز أبحاث «يونايتد تكنولوجيز ريسيرش سنتر» في الولايات المتحدة على وضع خيوط رفيعة مصنوعة من الفضة داخل قطع الغيار المصنوعة بطريقة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وتستطيع هذه الخيوط الرفيعة توليد الكهرباء، وتعطي إشارة في حالة رصد أي تلف داخل قطعة الغيار.

ويحتوي كل خيط من هذه الخيوط، التي توضع بشكل متواز داخل قطعة الغيار على وحدة مقاومة كهربائية مصنوعة بتقنية الطباعة المجسمة، وتشكل هذه الخيوط المتداخلة دائرة كهربائية متكاملة، وفي حالة حدوث أي تلف أو كسر في جسم قطعة الغيار، تنقطع بعض هذه الخيوط، وكلما زاد عدد الخيوط التي تنقطع، كلما كان ذلك مؤشرًا على حجم الضرر الذي لحق بقطعة الغيار.

واستطاع فريق البحث، أن يزرع خيوطا بعرض 15 ميكرونا فقط وعلى مسافات من بعضها لا تزيد عن 50 ميكرونا داخل قطعة الغيار موضع الدراسة، وتقل هذه الخيوط في قطرها بشكل كبير عن الشعرة البشرية، التي يصل قطرها إلى حوالي 100 ميكرون، مما يسمح لهم برصد أدق التلفيات في قطعة الغيار.

وأكد الباحث «أنسون ما» في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في العلوم والتكنولوجيا، أن هذه المجسات يمكنها رصد أي نوع من التلف أو التآكل وإبلاغ المستخدم بشكل فوري، مما يساعد في تحسين الأداء وتجنب الأعطال وخفض النفقات، مشيرا إلى أن هذه التقنية تفتح المجال أمام العديد من الفرص المثيرة.