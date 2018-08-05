ضبط خاطفي حقائب السيدات في مطاردة مع الشرطة بالعبور

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شهدت منطقة إسكان العبور مطاردة بين رجال الشرطة وعاطل أثناء القبض عليه لقيامه بخطف حقائب السيدات في الشارع، وأسفرت المطاردة عن القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

وكانت البلاغات تعددت أمام العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى، من العديد من السيدات بتعرضهم للسرقة بالإكراه وخطف حقائب يدهم فى الشارع من قبل مجهول يستقل دراجة نارية.

وتم عرض البلاغات على اللواء رضا طبلية مدير الأمن، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق، مدير المباحث.

وفى أحد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم ويدعى «م. س»، 27 عاما، عاطل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.