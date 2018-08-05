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فيديو.. محمود سعد: عدد مواطني مصر البسطاء يساوي سكان إنجلترا

الإعلامي محمود سعد
الإعلامي محمود سعد
محمد عبد الجليل
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 2:16 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 2:16 ص
عبر الإعلامي، محمود سعد، عن سعادته بعمل لقاءات مع المواطنين البسطاء، الذين لا يدبرون أو يخططون أو يحلمون، وإنما يتصرفون بصورة طبيعية، متابعًا: «الأحلام أحيانًا بتقتل البشر، خاصة أحلام اليقظة، وقد تقتل الآخرين بسبب أحلامك أنت».

وأضاف «سعد»، خلال تقديمه برنامج «باب الخلق»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، أن هذه الفئة البسيطة تبلغ حوالي 60 مليون مواطن مصري، من إجمالي التعداد السكاني لمصر، موضحًا أن هذا الرقم يساوي عدد سكان دولة إنجلترا بأكملها.

وتابع: «حسب الإحصائية في 94 مليون مواطن مصري يقيم بمصر، وفي 10 مليون بره مصر، هقول الناس اللي ساكنة في التجمع والشيخ زايد والقصور في الصعيد هيطلعوا 30 مليون، فيبقى عندي 60 مليون واحد ظروفهم مش كويسة قد دولة إنجلترا، مش عايزك تسعدهم ولا تعمل لهم أي حاجة، بس سيبوهم في حالهم».


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