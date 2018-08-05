• معدل الزيادة السكانية في مصر يعادل 5 أضعاف الدول المتقدمة

قال الدكتور عمرو حسن، مؤسس حملة «أنتِ الأهم»، إن أخطر مشكلتين تواجههما مصر؛ الإرهاب والزيادة السكانية، موضحًا أن الزيادة السكانية التي لا يصاحبها تعليم وصحة وانتماء للدولة، تعد وقودًا للإرهاب.

وأضاف مؤسس حملة «أنتِ الأهم»، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن كل 15 ثانية يُولد طفل في مصر، أي في الدقيقة تستقبل البلاد 4 أطفال، وخلال كل أقل من 6 شهور يزداد التعداد مليون نسمة.

وتابع أن مصر يزداد تعدادها أكثر من 2 مليون نسمة كل عام، وذلك بعد حذف الوفيات، معقبًا: «هذا الرقم يعتبر تعداد دولة صغيرة مثل قطر، وذلك يعني أن عدد المواليد المصريين يزداد سنويًا بعدد سكان دولة كاملة».

وذكر أن الزيادة السكانية السنوية في مصر تساوي نصف مثيلتها في قارة أوروبا، موضحًا أن مشكلة مصر لا تكمن في العدد إنما في معدل الزيادة، الذي يساوي 5 أضعاف الدول المتقدمة، وذلك يعني أن هناك حاجة إلى توفير مدارس ومستشفيات وفرص عمل جديدة سنويًا.

واستطرد: «في عام 1955، تعداد سكان إنجلترا كان 51 مليون نسمة، ومصر كانت 23 مليون، أي أنها كانت ضعفنا، حاليًا في 2018 لندن وصل تعدادها إلى 66 مليون نسمة، بينما تعدادنا وصل إلى 96 مليون نسمة، أي في الفترة التي زادت فيها المملكة 15 مليون فقط، زدنا 73 مليون، أي 5 أضعاف».