الأحد 5 أغسطس 2018 11:31 ص القاهرة القاهرة 33.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

صدارة الدوري المكسيكي تشتعل بعد فوز كروز ازول ومونتيري

د ب أ
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:59 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:59 ص

 واصل فريقا كروز ازول ومونتيري مطاردة بوماس اونام على صدارة الدوري المكسيكي.

وفاز كروز ازول على ضيفه تيجريس أونال 1 /صفر كما فاز مونتيري على كويريتارو 2 /1 مساء السبت بالتوقيت المحلي (فجر الأحد بتوقيت جرينتش) ضمن المرحلة الثالثة للمسابقة.

ولكل من بوماس اونام وكروز ازول ومونتيري تسع نقاط ليقتسموا الصدارة فيما بينهم.

وعلى ملعب ازول، سجل روبرتو ألفارادو هدف الفوز لكروز ازول في الدقيقة 68.

وعلى ملعب ستاديو تكنولوجيكو، تقدم اديسون بوش بهدف لكويريتارو من ضربة جزاء في الدقيقة 23 ثم رد نيكولاس سانشيز بهدف التعادل لمونتيري في الدقيقة 29 قبل أن يخطف أفيليس هورتادو هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة الأخيرة.
وفي مباريات أخرى فاز كلوب أمريكا على مضيفه باتشوكا 3 /1 ونيكاكسا على ضيفه لوبوس 1 /صفر.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك