مستشار «ترامب» للأمن القومي ينفي أي تورط أمريكي في محاولة اغتيال رئيس فنزويلا

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الحكومة الامريكية لم تكن متورطة فيما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكر بولتون لبرنامج «فوكس نيوز صنداي» على قناة «فوكس نيوز» التليفزيونية: «أستطيع أن أقول بشكل قاطع أنه لا يوجد تدخل حكومي أمريكي في هذا الأمر على الإطلاق».

وقال مادورو، الذي لم يصب بأذى في الهجوم، انه كان هدفا لمتفجرات حملتها طائرات بدون طيار كانت قد انطلقت في فعالية عسكرية في كاراكاس أمس السبت.

وأشار إلى المعارضة الفنزويلية والرئيس الكولومبي المنتهية ولايته خوان مانويل سانتوس بأنها من يقف وراء محاولة واضحة لقتله، وقال أيضا إن أحد المسؤولين عن التخطيط لهجوم الطائرات بدون طيار كان يعيش في الولايات المتحدة.

كانت إدارة ترامب صريحة في انتقاداتها لمادورو، واصفة إياه بالديكتاتور بعد أن أعلن فوزه في انتخابات لم تعترف بها العديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة.