وزير الشباب والرياضة يلتقى نظيره الإماراتي

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد بمكتبه بمقر الوزارة، جمعة مبارك الجنيبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ لمناقشة التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي علي صعيد المشروعات الشبابية والرياضية.

وتطرق اللقاء إلى الحديث حول الاستعدادات الخاصة بمباراة السوبر الإماراتي التي تستضيفها مصر خلال الشهر الجارى، كما تناول اللقاء التأكيد على الاستمرار في إقامة ماراثون زايد الخيري بمصر سنوياً لما له من تأثيرات إيجابية على مختلف الأصعدة الرياضية والانسانية المجتمعية، وعقد جلسة مباحثات مع اللجنة المنظمة من الجانب الإماراتي خلال الفترة المقبلة لعرض كافة الترتيبات المتعلقة بالماراثون وضمان خروجه في أفضل صورة.

كما أكد الاجتماع على تبادل الخبرات الشبابية بين البلدين، وإعداد شراكة استراتيجية في مجال الشباب بين البلدين.