«بورتو جروب» تبدأ تسليم وحدات ومحال «بورتو نيو كايرو»

بدأت بورتو جروب تسليم الوحدات السكنية والمحال فى مشروع «بورتو نيو كايرو»، حيث قامت الشركة خلال الأيام القليلة الماضية بتسليم 100 وحدة سكنية خاصة.

ويقع المشروع على مساحة 55 ألف متر مربع، فى موقع متميز بمنطقة التجمع الخامس فى شارع التسعين أمام الجامعة الأمريكية حيث تطل الوحدات على لاند سكيب وبحيرات ومنشأة مائية وهو ما يميز المشروع الذى يوفر حياة مليئة بالرفاهية والفخامة لعملائه، خاصة أن جميع الوحدات المتاحة بالمشروع ذات مستوى فندقى.

ويحتوى المشروع على نحو 220 محلا و«شوبنج مول» متميز يضم معظم الكافيهات والمطاعم العالمية ومجمع سينمات مكون من 10 قاعات وفود كورت فى التجمع وباركنج وبحيرات صناعية ومنشآت مائية و حدائق تم تصميمها بواسطة أشهر المصممين العالميين لتعطى إحساس الغابات والبرارى الطبيعية، بجانب مناطق ألعاب الأطفال وهايبر ماركت.

ويتميز «بورتو نيو كايرو» بالارتفاعات التى تمكن من رؤية المشروع من مسافة بعيدة، وهو ما يزيد من القيمة السوقية للوحدات.