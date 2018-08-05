«شعبة الملابس»: الموسم يبدأ مبكرًا بمشاركة 90% من المحال.. والتخفيضات ستتراوح بين 20 و50%.. وتاجر: حركة البيع والشراء تسير على «جمر من النار»

قال نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية يحيى زنانيرى، إن غدا، هو الموعد الرسمى لانطلاق الأوكازيون الصيفى، مضيفا أن هناك عددا من محال الملابس لم تنتظر الموعد الرسمى، ووضعت تخفيضات كبيرة على عدد من أنواع الملابس المختلفة تراوحت بين 20 و50%، منذ 3 أسابيع مضت.

وأضاف زنانيرى فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه عادة ما يتم انطلاق الأوكازيون الصيفى بداية شهر سبتمبر من كل عام، إلا أن حالة الركود الكبيرة التى تضرب الأسواق خلال الفترة الماضية، دفعت اتحاد الغرف التجارية لمخاطبة وزير التموين على المصيلحى، لتبكير موعد انطلاق الأوكازيون 30 يوما للعمل على تحريك السوق وزيادة معدلات البيع والشراء.

وأكد رئيس الشعبة، أن نسبة المحال المتوقع مشاركتها بالأوكازيون تصل إلى 90% وهى نسبة كبيرة للغاية، ولكن وضع السوق هو ما يجبر الجميع للمشاركة، مشيرا إلى أن نسبة التخفيض ستتراوح ما بين 20 و50% حتى انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، ويمكن أن ترتفع نسبة التخفيض فى بعض المحال على بعض «الموديلات».

وفى السياق ذاته، قال صاحب محل ملابس بمنطقة السيدة زينب، يدعى سامى عبدالله، إن حركة البيع والشراء تسير على «جمر من النار»، خاصة فى ظل انخفاض دخول المواطنين، ما يدفعهم لاستهلاك الملابس لعدة سنوات وقضاء أطول فترة ممكنة دون شراء جديد، مؤكدا أن التخفيضات التى سيتم تطبيقها على الملابس ستزيد معدلات البيع شيئا ما، خاصة مع قرب حلول موسم عيد الأضحى المبارك.

وأشار صاحب محل آخر بمنطقة حدائق المعادى يدعى رامى محمود، إلى أن جميع المواطنين الذين يستثمرون أموالهم فى أى تجارة هدفهم تسييل أموالهم بشكل مستمر حتى يتمكنوا من شراء غيرها حتى لو كلفهم ذلك خفض هامش ربحهم نوعا ما، إلا أن أسواق الملابس الآن تشهد خفض كبير فى هامش ربح التجار ولا يزال الإقبال ضعيفا، حيث يضطر أصحاب بعض المحال للبيع بأسعار التصنيع دون تحقيق أى أرباح لتسييل أموالهم.

وشدد عامل بأحد محال الملابس بشارع طلعت حرب يدعى فوزى فريد، أن مالك المحل الذى يعمل به طبق عدة خصومات على بعض الموديلات القديمة، وتم بيع جزء منها بالفعل، إلا أن السوق فى أمس الحاجة لانطلاق الأوكازيون لتنشيط حركة البيع والشراء، مؤكدا أن الفترة المقبلة سيكون لزاما على محال الملابس شراء بضاعة الموسم الشتوى القادم، ما يحتم تخلص المحال من البضاعة الصيفى خلال موسمى عيد الأضحى والأوكازيون الصيفى.