832 من حجاج قطاع غزة يغادرون القاهرة إلى الأراضي المقدسة

غادر القاهرة اليوم الأحد، 832 حاجا فلسطينيا من قطاع غزة متوجهين إلى جدة لأداء فريضة الحج للعام 2018.

وقال مدير عام الخطوط الفلسطينية، الكابتن طيار عارف حمدان، إن الحجاج غادروا مطار القاهرة على ثَلاث رحلات متتالية، مضيفا أن عملية المغادرة كانت ميسرة وسهلة للحجاج بالتنسيق مع السلطات المصرية التي لم تتأخر عن تقديم المساعدة لتسهيل مغادرتهم من معبر رفح البري حتى وصولهم إلى مطار القاهرة، ومن ثم إلى مطار الملك عبد العزيز بجده ثم إلى مكة المكرمة؛ لبدء مناسك الحج.

وذكر الكابتن حمدان، في تصريح له اليوم، أنه من المقرر وصول دفعة جديدة من الحجاج عبر معبر رفح البري لسفرهم على 3 رحلات جوية فجر غد الاثنين، على أن تكون آخر رحلة لنقل حجاج بيت الله صباح الأربعاء المقبل، قائلا إن العدد الكلي لحجاج المحافظات الجنوبية هو 3300 حاج وحاجة تقريبا.

وأعرب مدير عام الخطوط الفلسطينية، عن شكره للجهات المصرية لتعاونها الكبير وتقديم كافة التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته شركة مصر للطيران وتعاونها البناء لتسهيل عبورهم.

يُذكر أن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية السفير دياب اللوح ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية محمود النيرب، ومدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن عارف حمدان كانوا في وداع حجاج بيت الله في مطار القاهرة، بالإضافة إلى الطاقم المعني من السفارة بالقاهرة، وطاقم الخطوط الجوية الفلسطينية المتواجدين للإشراف على جميع مراحل مغادرة الحجاج في المطار من تقديم جوازات سفرهم للسلطات المعنية والتأكد من الحصول على بطاقة صعود الطائرة.