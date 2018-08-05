إقبال ضعيف بـ«معامل عين شمس» في رابع أيام تقليل الاغتراب

-45 طالبا وطالبة يتقدمون بطلبات تقليل الاغتراب.. و375 جهاز حاسب آلي وأماكن للانتظار لخدمة الطلاب



شهدت معامل الحاسب الآلي بجامعة عين شمس، إقبالا ضعيفا في رابع أيام تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، فاستقبلت الجامعة نحو 45 طالبا وطالبة حتى ظهر اليوم الأحد.

وخصصت الجامعة 6 مقرات رئيسية لاستقبال الطلاب بها أكثر من 14 معملا بكلية الهندسة بميدان عبده باشا وكلية البنات بمصر الجديدة وكلية الزراعة بشبرا وكلية الآداب وكلية الحاسبات المعلومات بالحرم الرئيسي ومعامل الحاسب بالمدينة الجامعية بنين؛ لتلقي طلبات تقليل الاغتراب للطلاب، مزودة بما يقرب من 375 جهاز حاسب آلي، وأماكن للانتظار؛ للتيسير على الطلاب كما تم مراعاة توزيعها في مختلف الكليات.

وفي سياق متصل، استقبلت الجامعة العشرات من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وحرصت الجامعة على توفير عشرات الفنيين بمعامل الحاسب الآلي المختلفة بالجامعة.

وكانت معامل الجامعة قد استقبلت نحو 2069 طالبا وطالبة منذ فتح باب تقديم طلبات تقليل الاغتراب، فقد توافد 288 طالبا وطالبة من المستنفدين رغباتهم في المرحلتين السابقين من التنسيق كما توافد 1777 طالبا لتحويلات تقليل الاغتراب، وتستمر معامل الجامعة في استقبال الطلاب حتى مساء غدا الاثنين.