5 طائرات مدنية جديدة تنضم إلى الأسطول الجوي الإيراني

وصلت خمس طائرات مدنية جديدة من إنتاج شركة "إيه.تي.آر" صباح اليوم الأحد إلى مطار مهراباد غرب طهران.

ومع انضمام تلك الطائرات، يصل عدد ما تسلمته شركة الخطوط الجوية الإيرانية "هما" من هذا الطراز إلى 13 طائرة كان تم التعاقد عليها مع الشركة.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أن المدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإيرانية فرزانة شرفبافي، كانت قد زارت فرنسا للتوقيع على استلام الطائرات.

يُذكر أن مدى طيران ذلك النوع من الطائرات يبلغ 1528 كيلومترا وسعتها 70 راكبا، وقد انضمت إلى شركات الطيران في العالم عام 2010.

وتعاقدت إيران مع شركات "بوينج" و"إيرباص" و"إيه.تي.آر." على شراء 200 طائرة ركاب، منها 20 طائرة من "إيه.تي.آر."، فتم تسليم 13 طائرة.

كان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، صرح الأسبوع الماضي، بأن بلاده تأمل في أن تصرح الولايات المتحدة بتوريد طائرات "إيه.تي.آر" الفرنسية الإيطالية إلى إيران.

يُذكر أن شركتي "إيرباص" وليوناردو مشاركتان في "إيه.تي.آر".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مطلع مايو الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وأعلن عن عقوبات جديدة ضد إيران، وفي ظل هذا الإعلان فإن الشركات التي ستتعامل مع إيران ستتعرض للعقوبات الأمريكية في حال تفعيل هذه العقوبات.