إغلاق 74 منشأة طبية مخالفة في المنيا

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنيا، قرارات إغلاق إدارى لـ 74 منشأة طبية مخالفة، كما أصدرت قرارات ترخيص لـ 8 منشآت طبية خاصة، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية.

جاء ذلك خلال المرور على 310 منشآت خاصة ما بين مستشفيات ومراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل لإحكام الرقابة والمتابعة للمنشآت الطبية الخاصة.

وقالت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات صحفية، إن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

من جانب آخر، حررت المديرية 301 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، كما أعدمت 4547 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، و36 لترا من المشروبات والسوائل خلال حملة نفذتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين.