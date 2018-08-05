«كتالونيا» ترفض صدور أي أحكام بسجن قادة الحركة الانفصالية

صرح رئيس إقليم كتالونيا، يواكيم تورا، بأن حكومته لن توافق على سجن قادة الحركة الانفصالية كعقاب لهم على إعلان استقلال الإقليم، وذلك بعد الاستفتاء على الاستقلال الذي أدخل إسبانيا في أزمة دستورية.

ونقلت وكالة «بلومبرج» عن تورا القول، اليوم الأحد، إن الحكم القضائي المتوقع الخريف القادم وقد ينص على معاقبة قادة الاستقلال بالسجن لفترات تصل إلى 30 عاما سيكون عاملا حاسما في العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية الإسبانية.

وتحل في 1 أكتوبر القادم الذكرى الأولى للتصويت الذي تسبب في هجرة للشركات وأدى في النهاية إلى فشل إعلان للاستقلال.

وقال لصحيفة «لا فانجوارديا»: «أعتقد أنه لا أحد يتوقع منا أن نوافق على إدانة مثل هذا الأمر».

وبعد إعلان الاستقلال عن إسبانيا، اضطر بعض قادة الإقليم إلى الهرب إلى خارج البلاد، أو جرى توقيفهم تمهيدا للحكم عليهم.

وقال «تورا»: «ما دام هناك حوار ومفاوضات، فإن علينا أن نسلك كل الطرق الممكنة للوصول إلى أفضل اتفاق للبلاد». وأضاف أن التحرك بصورة أحادية هو أحد الخيارات المتاحة، لكنني لن أستبعد الطرق الأخرى إذا ما كانت قد تقود لتحقيق الاستقلال.