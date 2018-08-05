إصابة ضابط شرطة أثناء مطاردة أمنية بالفرافرة

أصيب ضابط شرطة من قوة مباحث قسم شرطة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد أثناء مطاردة مع بعض المتهمين.



تلقى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة يفيد إصابة ضابط خلال مطاردة أمنية بمركز الفرافرة، وتبين إصابة الملازم أول مصطفى الباشا، من قوة شرطة مركز الفرافرة بطلقتين ناريتين نافذة في منطقة الصدر والبطن خلال مطاردة مرتكبي واقعة مقتل 3 أشخاص بينهم سيدة وإصابة رابع في مشاجرة بالأسلحة النارية صباح أمس السبت، لخلاف على أرض بقرية الكفاح بالفرافرة.



وجرى نقل الضابط المصاب إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وجار استكمال مأمورية قوات الأمن، ودفعت مديرية أمن الوادي الجديد بتشكيلات أمنية لضبط الجناة.