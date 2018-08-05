مقتل 51 مسلحا من «طالبان» في هجوم بري وجوي شرقي أفغانستان

لقي 51 مسلحا من حركة طالبان على الأقل، حتفهم في عمليات قصف برية وجوية نفذتها القوات الأفغانية، في إقليم كونار شرقي أفغانستان، أمس السبت، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الأفغانية.

ونقلت قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية عن الوزارة اليوم الأحد، أن من بين القتلى اثنان، على الأقل من حكام الظل لمناطق بالإقليم، كما ذكرت الوزارة أنه خلال العمليات، تم تدمير أسلحة ومخابئ خاصة بالمسلحين.

ولم تتطرق الوزارة إلى سقوط ضحايا بين قوات الأمن أو المدنيين.

وأكد المتحدث باسم طالبان، مقتل اثنين من مقاتلي الحركة، لكنه رفض ما تردد حول مقتل قادة كبار من الحركة.

