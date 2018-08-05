علق السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تطبيق نظام العمل المرن في المؤسسات الحكومية سواء بنظام الشيفتات أو تقليص ساعات العمل.

وقال متحدث «الوزراء»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، إن القرار مازال قيد البحث والدراسة، ولا يوجد قرار من الجهات المعنية بذلك.

وتابع: «لا يوجد توجه واضح من الحكومة حول قرار تقليص ساعات العمل للموظفين في بعض الجهات الإدارية في الدولة، ولكن القرر مازال تحت البحث والدراسة».

يُذكر أن جهاز التنظيم والإدارة، قام بإعداد مقترحات خاصة بتقليص عدد أيام العمل للعاملين ببعض الجهات الإدارية بالدولة دون المساس بمستحقاتهم وأجورهم، حيث من المقرر أن تعرض نتائج البحث علي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء خلال الشهر الجاري.