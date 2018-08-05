«الطيران» تدرس إنشاء مطار فى العاصمة الإدارية وزيادة أسطول «مصر للطيران»

تعكف وزارة الطيران على تطوير عدد من المطارات أبرزها مطارا شرم الشيخ والغردقة، حسب وزير الطيران الفريق يونس المصرى، مشيرا إلى تلقى مصر للطيران عروضا من شركات عالمية بشأن شراء طائرات جديدة لمصر للطيران يدعم اسطولها.

«سيتم مضاعفه أسطول مصر للطيران الحالى بهدف زيادة شبكة أسطول مصر للطيران» ــ تبعا لوزير الطيران.

وقال الوزير إن وزارة الطيران تدرس إنشاء مطار جديد فى جنوب شرق العاصمة الادارية الجديدة يستوعب 50 مليون راكب سنويا. ويستهدف المطار الجديد خدمة منطقة قناة السويس وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر أنه جار فتح خط جديد لمصر للطيران يربط بين مطارى هونج كونج الصين مع مطار القاهرة، ومن المقرر ان يتم تشغيل تلك الرحلات خلال الشهر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا.

بشأن خطة ترشيد النفقات.. أكد أن وزارة الطيران نجحت فى ترشيد نفقات بواقع 4 مليارات جنيه خلال الشهر الماضى من خلال ضغط النفقات.