الأحد 5 أغسطس 2018 11:29 ص القاهرة القاهرة 33.6°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل ترى تجربة نادي «بيراميدز» ستصب في مصلحة الكرة المصرية؟
النتـائـج تصويت

«الطيران» تدرس إنشاء مطار فى العاصمة الإدارية وزيادة أسطول «مصر للطيران»

كتب ــ يوسف مجدى:
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:51 ص | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 10:51 ص

تعكف وزارة الطيران على تطوير عدد من المطارات أبرزها مطارا شرم الشيخ والغردقة، حسب وزير الطيران الفريق يونس المصرى، مشيرا إلى تلقى مصر للطيران عروضا من شركات عالمية بشأن شراء طائرات جديدة لمصر للطيران يدعم اسطولها.
«سيتم مضاعفه أسطول مصر للطيران الحالى بهدف زيادة شبكة أسطول مصر للطيران» ــ تبعا لوزير الطيران.
وقال الوزير إن وزارة الطيران تدرس إنشاء مطار جديد فى جنوب شرق العاصمة الادارية الجديدة يستوعب 50 مليون راكب سنويا. ويستهدف المطار الجديد خدمة منطقة قناة السويس وربطها بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذكر أنه جار فتح خط جديد لمصر للطيران يربط بين مطارى هونج كونج الصين مع مطار القاهرة، ومن المقرر ان يتم تشغيل تلك الرحلات خلال الشهر المقبل بواقع رحلتين أسبوعيا.
بشأن خطة ترشيد النفقات.. أكد أن وزارة الطيران نجحت فى ترشيد نفقات بواقع 4 مليارات جنيه خلال الشهر الماضى من خلال ضغط النفقات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك