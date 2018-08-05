علق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على زيارة سامح شكري، وزير الخارجية، للولايات المتحدة الأمريكية، ليومين بدءًا من الغد، قائلًا إن هذا الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر بين مصر والولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات الاستراتجية بين البلدين.

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك حرصًا من المسؤولين في الجانبين المصري والأمريكي على التشاور بشأن العلاقات الثنائية، ومتابعة برامج التعاون المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، موضحًا أن هذه هي الزيارة الأولى لـ«شكري» للولايات المتحدة بعد تولي مايك بومبيو حقيبة الخارجية الأمريكية.

وفيما يتعلق بتفاصيل هذه الزيارة، أوضح أنها لن تستغرق أكثر من 42 ساعة، لكنها ستشمل لقاءات مهمة، يجريها «شكري» مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، وكذلك مع مستشار الأمن القومي، جون بولتون، بالإضافة إلى لقاءات مع رؤساء وكبار مسؤولي الشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار في الأسواق المصرية، في إطار فعالية تقيمها غرفة التجارة الأمريكية.

وذكر أن «شكري» سيلتقي، خلال الزيارة، بعض الشخصيات الأمريكية المؤثرة المعنية بالعلاقات المصرية، وبالشرق الأوسط بصورة عامة، مشيرًا إلى عقد لقاءات إعلامية مع وسائل الإعلام، في ظل وجود ضرورة ملحة للتواصل المصري مع الولايات المتحدة؛ لتوضيح التقدم المحرز في مكافحة الإرهاب، وما تم إنجازه على المستوى الاقتصادي.

وأوضح أن الزيارة ستناقش الإعدادات لاجتماع 2+2 بين وزراء الدفاع والخارجية في البلدين، مستطردًا أن هذه الآلية التشاورية تعبر عن علاقة متميزة وإطار استراتيجي للتشاور، خاصة في ظل احتياج العلاقات المصرية الأمريكية للدعم والرعاية، مما يقتضي إنشاء مثل هذه الآليات، لأنها تتيح الفرص للتناول المعمق لرؤى البلدين.