تغييرات في أجهزة الشرطة والإطفاء اليونانية بعد حرائق الغابات

أعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، عن تغيير رؤساء جهازي الشرطة والإطفاء في أعقاب انتقادات لتعاملهم مع حرائق الغابات المدمرة، التي اندلعت قرب العاصمة أثينا قبل نحو أسبوعين.

وقال مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إن الرجلين سيحل محلهما نائباهما.

وجاءت التغييرات بعد يومين من استقالة نائب وزير الداخلية نيكوس توسكاس بسبب الحرائق، التي أسفرت عن وفاة 90 شخصا، وخلفت الآلاف بلا مأوى ودمرت أجزاء كبيرة من بلدة ماتي الساحلية. وكان توسكاس يتولى، في إطار منصبه، الإشراف على الشرطة وقوات الإطفاء في البلاد.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحرائق.