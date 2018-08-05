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أحمد الجندي يعادل إنجاز أية مدني التاريخي في الخماسي الحديث

علي البحيري
نشر فى : الأحد 5 أغسطس 2018 - 9:09 م | آخر تحديث : الأحد 5 أغسطس 2018 - 9:26 م

توج أحمد أسامة الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بلقب كأس العالم تحت 21 عاما التي تستضيفها التشيك خلال الفترة حالية.

بتلك النتيجة تصدر الجندي التصنيف العالمي للعبة على مستوى الناشئين، بعد حصده للقب كأس العالم للناشئين في البرتغال والتي اقيمت أبريل الماضي، فيما أضاف اللقب الثاني له في كأس العالم للشباب في التشيك .

وأصبح الجندي ثاني  لاعب مصري في التاريخ يجمع بين ذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث ناشئين وشباب فى عام واحد بعد بطلة العالم السابقة أية مدني فى 2006

وتأهل أحمد أسامة الجندي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تقام في بوينس آيرس بالأرجنتين في أكتوبر المقبل .

 


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